Fedez in lacrime - la promessa segreta fatta a Chiara dopo la separazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il rapper milanese sta attraversando una complessa crisi matrimoniale e le suesono rivolte all’ormai ex moglie. Protagonista indiscusso della cronaca del momento,sembra aver superato la fase più complessa del suo periodo nero. Reduce dall’intervista nello studio di Belve,ha avuto modo di raccontare il suo punto di vista alla giornalista Francesca Fagnani, restituendo l’immagine di un uomo ferito e provato dalle avversità.: il rapper inper colpa di una(Foto ANSA) – Cityrumors.itIl rapper si è lasciato andare a forti emozioni, soprattutto nel ricordare i giorni felici trascorsi con l’ormai quasi ex moglieFerragni. Ladella coppia “ex Ferragnez” è il caso mediatico del momento. Ospite di ...

Pubblicato il 10 Aprile, 2024 Ieri sera è andata in onda la tanto chiacchierata intervista di Fedez a “ Belve ” che, come indicato dalle anticipazioni, ha trattato molti temi scottanti: dalla ... (dayitalianews)

Fedez è volato in America per assistere al Coachella. Nelle scorse ore, il rapper ha mostrato ai follower la nuova […] Continua a leggere Gramellini e Grasso “distruggono” Fedez : “Giuggiolone ... (perizona)

Chiara Ferragni come Lady Diana, la riscossa post separazione con il “Revenge Dress” - Cosa accomuna Chiara Ferragni e Lady Diana All’apparenza nulla se non lo stesso colore dei capelli. Eppure in molti hanno notato un’altra similitudine con l’indimenticata “principessa del popolo”. L’ ...ilfattoquotidiano

Fedez commosso: Vittoria e Leone entrano per la prima volta nella casa nuova del papà - Fedez mostra l'arrivo di Vittoria e Leone nella sua nuova casa, che è ancora da sistemare. Guarda i suoi figli che giocano e si commuove ...ultimenotizieflash

Revenge dress: cos’è, significato dell’espressione attribuita a Chiara Ferragni per Fedez e a Lady Diana - Revenge dress: cos’è, significato dell’espressione attribuita a Chiara Ferragni per Fedez e alla storia di Lady Diana ...unita