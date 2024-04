Federico Fashion Style - attimi di paura in treno | Picchiato perché sono omosessuale

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 19 aprile 2024)Lauri, noto al pubblico, si è trovato protagonista di una terribile episodio in. Come raccontato proprio dal parrucchiere attraverso le sue IG Stories, è stato vittima di un’aggressione durante il suo viaggio in. “” – Nella giornata di ieri, attraverso il suo account su Instagram,si L'articolo