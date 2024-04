FC Köln vs SV Darmstadt 98 – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le due squadre in fondo alla classifica della Bundesliga si affrontano sabato 20 aprile pomeriggio: il Koln, 17° in classifica, ospita il SV98 al RheinEnergieStadion. Mentre i gigliati hanno bisogno di un miracolo per evitare l’immediata retrocessione in serie B, anche i Billy Goats hanno poco tempo per assicurarsi la permanenza in massima serie. Il calcio di inizio di FCvs SV98 è previsto alle 15 Anteprima della partita FCvs SV98 a che punto sono le due squadre FCDopo aver ottenuto la quarta vittoria stagionale in Bundesliga contro il VfL Bochum (2-1) all’inizio del mese, il Koln è tornato a terra dopo la sconfitta per 2-0 subita dal Bayern Monaco lo scorso fine settimana. I Billy Goats hanno tenuto botta per gran ...