Farmacista trovata a terra in una pozza di sangue - ricoverata d’urgenza | “Non sappiamo cosa è successo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 19 aprile 2024) Martina Peruzza, 34 anni, è stata, svenuta in unadi, poco dopo le 20 del 19 marzo scorso all'interno della parafarmacia dove lavora, in un centro commerciale a Colle Umberto, in provincia di Treviso. La ragazza, subito soccorsa, è statad'urgenza. I carabinieri indagano sull'accaduto, tra le piste ci sono quelle del malore o dell'aggressione.