Fan di Canfora rassegnatevi | il vostro è delirio allo stato puro

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 19 aprile 2024) “La storia non si querela, ma si studia” continuano a ripetere come un mantra i canforiani indignati per la denuncia sporta da Giorgia Meloni contro il loro beniamino, quel Lucianoreo di aver apostrofato la leader di Fratelli d’Italia come una “neonazista nell’animo”. E non solo. Perché a margine dello stesso incontro, tenutosi lo scorso 11 aprile 2022 al liceo “Enrico Fermi” di Bari, sembrerebbe che il professore barese abbia utilizzato altri termini alquanto dispregiativi, quali “poveretta” o “mentecatta”, riferendosi alla Meloni. Non esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un uomo di ottant’anni di un certo livello culturale nei confronti di una donna. E adesso che il Tribunale di Bari ha disposto per Lucianoil rinvio a giudizio, tutta la galassia post comunista in blocco, con in testa Anpi e Cgil, alza le barricate in difesa del ...