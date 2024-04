Fallout | i punti di contatto tra serie e videogioco

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il successo dellatv di, che trovate su Prime Video, è stato un po’ un fulmine a ciel sereno. Nel grande disegno produttivo dei film otelevisive tratti da videogiochi, nel tempo siamo andati contro a risultati tra il pessimo e l’incoraggiante. Solo negli ultimi anni qualcosa sembra essere cambiato: Sonic ha trovato un’ottima casa al cinema, The Last of Us e – appunto –in forma seriale stanno convincendo tutti e anche Castlevania non se la cava male come prodotto d’animazione. Ma al netto della buonissima qualità del prodotto, della narrazione e dei ritmi frizzanti e briosi, cosa ha reso, almeno sul fronte videoludico, così estremamente magnetico sin dal momento dell’uscita del primo capitolo? Proviamo ad affrontare il discorso per ...