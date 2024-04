Fallout 2 | Prime Video rinnova la serie a una sola settimana dal debutto

(Di venerdì 19 aprile 2024) È ufficiale:tornerà super una seconda stagione. A unadal suo, infatti, lo streamer ha annunciato il rinnovo dellabasata sulla popolare saga digiochi Bethesda Softworks e con protagonisti Ella Purnell e Walton Goggins. Il motivo di questo rinnovo così repentino? A detta dello streamer,si è classificata come uno dei primi tre titoli più visti di sempre sunonché come la stagione televisiva più vista sulla piattaforma da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Lo show ha anche ottenuto critiche entusiastiche, con un indice di approvazione del 94% su Rotten Tomatoes. Qui, potete trovare la nostra recensione della prima ...

