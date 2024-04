F1 | Stroll precede Piastri nelle libere a Shanghai Ferrari distante - ma risparmiando le gomme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una sessione di non semplicissima lettura per la. Si chiude nel segno dell’incertezza l’unica prova libera valida per il GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 nonché primo evento stagionale in cui andrà in scena la Sprint Race. Sul circuito diinfatti la scuderia di Maranello ha operato in modo differente rispetto alla concorrenza, Red Bull in primis, utilizzando un solo treno dirosse. Dopo essere entrati in pista per ultimi rispetto ai principali protagonisti, la casa del Cavallino Rampante ha dato dei buoni segnali fino a metà sessione, quando Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno strappato rispettivamente la prima e la seconda posizione superando la Red Bull, in pista con legialle. Tuttavia la, che si è concentrata nel cercare l’asset ...