F1 oggi Gp Cina | gli orari e dove vederlo in diretta tv e in differita Sky - Tv8 e Now

(Di venerdì 19 aprile 2024) La F1 torna in pista e dopo 4 anni ritrova il Gran Premio dellache non si disputa dal 2019, quando a vincere fu Lewis Hamilton (Mercedes). Sarà un weekend intenso che, con il nuovo format 2024 delle Sprint, inizierà con le qualifiche per la Sprint Race, la Sprint Shootout, subito in...

La F1 torna in pista e dopo 4 anni ritrova il Gran Premio della Cina che non si disputa dal 2019, quando a vincere fu Lewis Hamilton (Mercedes). Sarà un weekend intenso che, con il nuovo format ... (today)

DIRETTA F1, qualifiche GP Cina 2024: la Ferrari spera nell'asciutto - La pioggia caduta sul circuito di Shanghai proprio mentre sta per iniziare la decisiva SQ3 ha decisamente rovinato i piani della Ferrari. Carlos Sainz è stato nuovamente… Leggi ...informazione

Se l’economia non risente delle tensioni della guerra - Ed è previsto che continui così non solo per tutto l’anno in corso, ma anche per l’anno venturo. Non si tratta di cifre record, ma tuttavia prossime ...ilmattino

Vasseur dopo la Shootout in Cina: “Sprint un’opportunità, ma priorità a domenica” - Il team principal Ferrari Frederic Vasseur ha parlato al termine della Sprint Shootout della Cina: le sue parole ...tag24