F1 - Lando Norris si prende la pole sprint in Cina sotto la pioggi - Sainz quin -o, Leclerc settimo e a muro

(Di venerdì 19 aprile 2024)va arsi laposition nelle qualifichedel Gran Premio dellaa Shanghai: la lotta allaposition è stata spettacolare, con laa battente e condizioni complicate per tutti i piloti. Il britannico della McLaren è riuscito ad avere la meglio arrivando davanti a Hamilton, Alonso e Verstappen.ta posizione perinvecedopo un testacoda. Nel Q1 sorSergio Perez: al messicano basta un giro per mettersi in testa con il crono di 1:36.110 e infliggere addirittura 346 millesimi al suo compagno di squadra Max Verstappen. In mezzo ai due piloti della Red Bull si mette...