F1 - Lando Norris | Condizioni durissime ma splendida pole! Domani avremo chance in caso di pioggia

(Di venerdì 19 aprile 2024)festeggia dopo aver centrato il miglior tempo nella Sprint Qualifying del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai sono andate in scena le qualifiche “ridotte” che sono andate a completare lo schieramento di partenza in vista della Sprint Race che si disputerà nel cuore della notte italiane (ore 05.00). Il miglior crono è stato fissato dal pilota inglese del team McLaren in una sessione nella quale è successo di tutto. Laè iniziata a cadere durante la Q2 e ha reso l’asfalto assolutamente impossibile da affrontare nella Q3. Il bitume aggiunto (in alcuni punti) nei mesi scorsi ha portato i protagonisti a guidare come se fossero sul ghiaccio. Il classe 1999 ha messo a segno un clamoroso 1:57.940 con 1.261 di vantaggio su Lewis Hamilton e 1.975 su Fernando ...