F1 - la Sprint Race di Shanghai si annuncia una roulette Norris dalla pol - Verstappen -°, Ferrari per la rimonta

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il venerdì del Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, va in archivio con unaQualifying che ha emesso i propri verdetti, con la pioggia giunta nella Q3 che è andata a rivoluzionare tutto. Domani, nel cuore della notte italiana, quindi, andrà in scena lacon una griglia di partenza decisamente interessante quanto imprevista. La prima delle sei previste in questa stagione. Alle ore 05.00 italiane (le ore 11.00 locali) la pista ditornerà a vivere davvero la massima categoria del motorsport dopo una lunga attesa. Laddove non si corre dall’ormai lontano 2019 si inizierà a fare sul serio. I primi punti del fine settimana saranno consegnati, assieme a qualche risposta più chiara sui reali valori in pista. Il sabato cinese, poi, non si fermerà con la ...