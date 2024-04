F1 - la Ferrari sorride…per Hamilton! Alla prima occasione si esalta da mago della pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non più tardi di tre giorni fa si era scritto come il Gran PremioCina assumesse un certo valore per Lewis, chiamato a dare un segnale dopo un inizio di stagione totalmente anonimo. Ebbene, mai dubitare di chi pratica con profitto una determinata professione pur avendo un’età ben superioremediaforza lavoro. Significa avere qualcosa in più degli altri. Il trentanovenne britannico ha realizzato il secondo tempo nella qualifica sprint di Shanghai, testimoniando come il manico sia sempre il solito. Forse non è un caso che il Re Nero sia nelle prime tre posizioni assieme a Lando Norris e Fernando Alonso. Parliamo dei tre piloti più talentuosi fra quelli che, in questo momento storico, non dispongono di un mezzo vincente. Per una volta si può scomodare la retorica “dell’uomo che fa ancora la ...