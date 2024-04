(Di venerdì 19 aprile 2024) Sono diversi gli spunti d’interesse emersi dopo l’unica sessione dilibere valida per il GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. La prima Sprint Race stagionale si svolgerà infatti proprio sul circuito di, fattore che ha portato i principali team coinvolti a pensare alla strategia giusta indell’impegnativo fine settimana. In tal caso va rimarcata la differenza tra la Ferrari e la Red. La scuderia di Maranello ha infatti lavorato maggiormente sull’asset da qualifiche, preferendo risparmiare le gomme, optando per un solo treno di rosse. In maniera opposta si è mosso invece il team austriaco che, invece, ha utilizzato sia le gialle che le rosse, cercando di raccogliere più dati possibili. Su questo ultimo argomento si è concentrato...

In occasione della presentazione della nuova stagione motoristica di Sky Sport, Ivan Capelli , ex pilota di F1, ed oggi talent della pay-tv che trasmetterà in esclusiva tutti i Gran Premi della ... (oasport)

Ivan Capelli ha commentato l'attuale situazione della Ferrari nel Mondiale di Formula 1 2024 in esclusiva per Fanpage.it, parlando anche di perché Carlos Sainz sta facendo meglio del compagno di ... (fanpage)

F1, Ivan Capelli sulle prove di Shanghai: “Red Bull più lucida da un punto di vista organizzativo” - Sono diversi gli spunti d'interesse emersi dopo l'unica sessione di prove libere valida per il GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. La prima Sprint Race stagionale si svo ...oasport

Capelli dopo le libere in Cina: "Questa pista farà esaltare le qualità dei piloti". VIDEO - Sarà un weekend particolarmente impegnativo quello in Cina: non si corre a Shanghai da quattro anni e verrà provato per la prima volta il nuovo formato della Sprint Race. "Questo mette dei dubbi ai te ...sport.sky

F1, GP Cina in tv: dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara - A Shanghai in pista per il weekend del GP della Cina che vedrà i piloti impegnati anche nella prima Sprint Race della stagione, con un format cambiato ...quifinanza