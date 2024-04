F1 - incognita asfalto a Shanghai | una lotterà in Cina e il problema del graining

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il week end delle incognite. La tre-giorni di, sede del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 ha queste caratteristiche. La F1, infatti, torna ina distanza di cinque anni. La pandemia Covid-19 ha reso impossibile competere sul circuito asiatico e nel calendario non si poteva prendere in considerazione l’eventualità. Un ritorno, dunque, ma con tanti punti interrogativi. Le vetture di nuova generazione, a effetto suolo, mai hanno girato sulla pista cinese e quindi non possono avere grandi riferimenti dal punto di vista della messa a punto. Indubbiamente, il lavoro al simulatore è importantissimo proprio per riuscire a trovare nel più breve tempo possibile la quadra in un fine-settimana che prevede anche la Sprint Race, con il conseguente mutamento nel format abituale. Quest’oggi, infatti, andranno in scena le qualifiche per ...