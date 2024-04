F1 - Helmut Marko sul futuro di Sainz | Ci sono contatti con Red Bul - ma ha un’offerta redditizia da Audi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il mercato dei piloti in vista della stagione 2025 sta assumendo sempre di più le sembianze di una scacchiera. Dopo l’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari e il rinnovo del contratto di Fernando Alonso con l’Aston Martin,tanti i piloti del cirucs in attesa di risposte, alle prese con un potenziale effetto domino che rischia di cambiare tutto, come no. Inutile girarci intorno. La matassa da sbrogliare riguarda ildi Carlosche, certamente, non farà più parte del Cavallino Rampante per lasciare spazio all’ex Campione del Mondo britannico. Lo spagnolo al momento si trova circondato tra due fuochi, essendo corteggiatissimo dall’, team che gli ha proposto una cifra stellare, e affascinato dall’ipotesi di sostituire Sergio Perez al voltante della Red Bull, approdando così in una squadra ...

Non è un mistero che negli ultimi mesi ci siano state acque piuttosto agitate in Red Bull . Il caso “Christian Horner“, pur terminato con un’assoluzione per il Team Principal della scuderia di Milton ... (oasport)

Horner definisce le dichiarazioni di Marko improprie e puramente speculative - Christian Horner e Helmut Marko non sono ancora d'accordo. Mentre Marko aveva già detto che Carlos Sainz non è fattibile per la Red Bull Racing, Horner ha definito questa speculazione impropria durant ...msn

F1 | Haas, Komatsu conferma: "Audi fa pressione sul mercato piloti" - Il mercato piloti per il 2025 è in pieno fermento. Non solo il già annunciato passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari e la conferma pluriennale di Alonso in Aston Martin, ma anche un'Audi che si ...it.motorsport

Marko sicuro: "A Verstappen dà fastidio che non abbia ancora vinto in Cina". - Helmut Marko ne è certo: Max Verstappen è infastidito dal fatto di non aver mai vinto il Gran Premio di Cina. L'olandese sarà quindi motivato a vincere questo fine settimana. Verstappen ha avuto una ...msn