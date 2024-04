F1 GP Cina - Hamilton | Sono molto content - sapevo di avere sulla pioggia una possibilità

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lewisha finalmente centrato questa mattina la Q3 della Sprint Qualifying del GP della, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Dopo tanta sofferenza, il britannico della Mercedes, è riuscito a centrare un ottimo risultato in una qualifica nonostante nei primi due stint del time-attack ci siano stati tanti errori e poco controllo soprattutto in frenata: “state delle qualifichecomplicate e insidiose.o perchédiunacon l’arrivo della. Discorso diverso su pista asciutta, dal momento che il feeling con la macchina è tutt’altro che buono“. La W15 del team di Toto Wolff sull’asciutto era ingestibile. Su pista bagnata, però, ...

