F1 GP Cina - Alonso | Non eravamo competitivi sull’asciutt - felice per questa qualifica

(Di venerdì 19 aprile 2024) Fernando, fresco di rinnovo con la Aston Martin, si piazza in terza posizione nelle qualifiche sprint in formato shootout del Gran Premio dellasul Circuito Internazionale di Shanghai. Lo spagnolo con la sua monoposto si è trovato a suo agio nelle difficili condizioni di bagnato e partirà domani dalla seconda fila nella Sprint Race: “Innanzitutto nel Q1 guardavamo il radar e c’era la minaccia della pioggia sin dai primi minuti e abbiamo fatto qualche progresso sin dal Q1. Poi nel Q2 siamo passati per un pelo perchéottavi o noni, comunque nonestremamenteo”. Nell’ultima parte diè arrivata la pioggia e la prestazione sul giro dell’Asturiano ne ha beneficiato: “Nel Q3 infine è arrivata la pioggia e ogni ...

"Abbiamo raggiunto in poco tempo l'accordo, è stato tutto molto facile", spiega lo spagnolo SHANGHAI (CINA) - "Non è mai un momento facile quando si devono prendere delle decisioni, soprattutto in ... (ilgiornaleditalia)

F1 | Norris beffa Hamilton nella Sprint Shoout-Out in Cina: gli highlights [VIDEO] - F1 GP Cina Shoot-Out - Vi riportiamo i momenti più belli della sessione di Shoot-Out valida per il Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una sessione i ...f1grandprix.motorionline

GP di Shanghai, qualifica gara Sprint: la pioggia esalta Norris, in pole, e i grandi "vecchi" Hamilton e Alonso - Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati Shanghai, in Cina: ora la qualifica Shootout per il primo weekend della stagione con la Sprint. In tv… Leggi ...informazione

F1 | GP Cina 2024, FP/Sprint Qualifying, Alonso: - Il Titolare 66communication Srls, con sede legale in Via Rebecchino 18 – 27020 Battuda (PV) utilizza cookie di prima e terze parti, per assicurare il corretto funzionamento del sito, migliorarne la fu ...p300