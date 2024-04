F1 GP Cina 2024 - Leclerc e Sainz in coro | Sull’asciutto bei passi avant - possiamo lottare per i primi posti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Ho fatto il massimo. Tenere la macchina era molto complicato e lo si è visto fin dal primo giro. Ho provato ad essere aggressivo, ma in curva 8 ho perso la monoposto. In tutta onestà non potevo fare molto di più“. Queste le dichiarazioni di Charles, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato il settimo posto nelle qualifiche shootout del GP didi F1. Il pilota della Ferrari ha poi aggiunto: “Ci sono stati beiperché ho lavorato parecchio sulla preparazione. Mi auguro che nella Sprint di domani potrà far vedere ciò che ho imparato: darò il 100% sia nella Sprint Race che in qualifica“. Ha fatto leggermente meglio Carlos, che scatterà in terza fila, dalla quinta posizione: “E’ stata una sessione mista: bene in Q1 e Q2, ...