F1 - GP Cina 2024 | incendio nel prato durante le FP - bandiera rossa VIDEO

(Di venerdì 19 aprile 2024)la prima sessione di libere del Gran Premio delladi Formula 1 si è verificato un episodio piuttosto particolare. E’ stata infatti sventolata unadopo che nell’erba presente oltre i limiti del circuito è scoppiato un piccolo. Nessun pilota coinvolto, solo un po’ d’erba secca che verosimilmente ha preso fuoco per via delle scintille delle monoposto. Gli addetti ai lavori sono intervenuti immediatamente per spegnerlo e le FP1 sono riprese poco dopo. Fatto sta che si tratta di un episodio decisamente singolare, di seguito il. Fire in #Shanghai, run run run….?#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Ar4NAbCzXq — CHEQUERED FLAG (@cfmagindia) April 19,SportFace.

