F1 - ‘giallo’ sulla pole sprint di Norris | ecco cosa è successo e cosa dice il regolamento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Laposition di Lewis Hamilton nelle qualifiche shootout del GP di Cina 2024 di F1 sembrava ormai certa, ma all’improvviso nel monitor dei tempi è comparso Landocome leader. Inizialmente si poteva pensare ad un errore visto che il pilota della McLaren era ai box, ma in realtà gli è stato restituito il tempo cancellato in precedenza per ‘track limits’. Se nei giri precedentiera effettivamente andato fuori dalla pista, eccedendo i limiti, nel terzo era invece rimasto dentro. Ma come mai gli è stato tolto il giro eil? Andiamo a vederlo insieme. Il paragrafo 13 delle note della FIAche “ogni volta che un pilota non rimane nei track limits, ciò risulterà nell’annullamento di quel giro“. Non si fa però nessun ...