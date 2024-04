F1 - Carlos Sainz | Sull’asciutto siamo veloc - ma sul bagnato fatichiamo con le gomme a Shanghai

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Primo week end con la Sprint Race nel Mondiale 2024 di F1 e prima Sprint Qualifying. Nel time-attack odierno è stato definito lo schieramento della gara di circa 100 km di domani, nel quinto appuntamento del campionato in Cina. Sulla pista ditanta incertezza. Il Circus non era presente da cinque anni e le squadre avevano pochissimi riferimenti. In più, l’arrivo della pioggia e un asfalto trattato con il bitume hanno reso ancor più problematico l’agire delle squadre. Da questo punto di vista, la Ferrari ha faticato sul, probabilmente anche per via di un assetto scarico dal punto di vista aerodinamico, nell’idea che la domenica soprattutto sarà caratterizzata da una gara sul tracciato “dry”. Vedremo se tutto andrà in questa maniera. Di conseguenza, nel giorno in cui il britannico Lando Norris ha fatto saltare il banco con la McLaren, le ...