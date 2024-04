Ezio Auditore arriva in For Honor

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’ombra degli assassini si allunga sui campi di battaglia di Formentre una leggenda si prepara a fare il suo ingresso. Ubisoft ha annunciato che presto i giocatori avranno l’opportunità di incarnare il leggendarioda Firenze, protagonista indimenticabile della serie Assassin’s Creed, all’interno del mondo brutale e spietato di For. Tuttavia, questa volta,non sarà un personaggio giocabile a sé stante, ma una skin speciale per Peacekeeper, uno dei più agili e veloci combattenti del roster di For. Una Nuova Era per ForQuesta mossa non è estranea agli appassionati di Ubisoft, che hanno visto operazioni simili in titoli come Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, dove pacchetti speciali a tema provenienti da franchise celebri ...

