(Di venerdì 19 aprile 2024)sta sviluppando il chipsetper il suo prossimoS25 e questa specifica soluzione (come è oramai dato per certo) sarà adottata almeno in alcuni paesi del mondo. C’è da sempre molta attenzione intorno alla questione del chipset e chi ha timore di dover accontentarsi di una soluzione inferiore rispetto a quella Qualcommdovrebbe continuare a leggere le ultime anticipazioni in arrivo sull’alternativa proprietaria del produttore. Già da diversi mesi, sappiamo il prossimo chipsetsarà fabbricato con processo a 3 nm di seconda generazione progettatoFoundry e destinato aiS25. Questa soluzione dovrebbe offrire una migliore efficienza energetica nei ...

Exynos 2500 su Samsung Galaxy S25 superiore allo Snapdragon 8 Gen 4 - Samsung sta sviluppando il chipset Exynos 2500 per il suo prossimo Samsung Galaxy S25 e questa specifica soluzione (come è oramai dato per certo) sarà adottata almeno in alcuni paesi del mondo. C’è da ...optimagazine

Get Ready for a Performance Leap in the Galaxy S25 with the Exynos 2500 - Discover the Samsung's Exynos 2500 processor for the Galaxy S25 series. Unleash superior performance and enhanced power efficiency.gizchina

Samsung Galaxy S25 potrebbe avere una CPU migliore di Snapdragon 8 Gen 4 - A dire del leaker PandaFlashPro, il processore Exynos 2500 sarà più efficiente di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Ecco tutti i dettagli ...tuttoandroid