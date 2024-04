Ex Tubimar - lo scheletro dopo il rogo | Tranquill - parte la demolizione Ma la bonifica del sito è delicata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ex, iniziata con alcune opere propedeutiche ladi ciò che resta dei capannoni accartocciati dalle fiamme che il 15 settembre del 2020 distrusserodell’area portuale tra Nuova Darsena e Zipa. A confermarlo è il presidente dell’Autorità portuale di Ancona, Vincenzo Garofalo, che ieri ha anche comunicato il buon andamento del Dpss, il Documento di programmazione strategica inviato alla fine del 2023, con tutte le prescrizioni e le modifiche del caso, al Ministero per le Infrastrutture. Dentro quel documento c’era il futuro prossimo del porto di Ancona, propedeutico alla stesura del nuovo Piano regolatore, vecchio ormai di quarant’anni: "Il 16 aprile il Ministro Salvini ha firmato il decreto che dà il via libera al Dpss, un’ottima notizia che dà slancio alle future pianificazioni" ...