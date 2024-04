Eventi Jesi e il 900 - verso il 2050 | rinnovare le società dilettantistiche

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Notata, purtroppo, la presenza di pochissimesportive in un territorio dove invece se ne contano in quantità industriale e per tutte le discipline, 19 aprile 2024 – Ieri pomeriggio, nell’ambito della mostra “e il 900,il”, è andato in scena l’appuntamento dal titolo: Sport ale, una nuova visione per il futuro dello sport amatoriale. Protagonista il Club Schermama soprattutto protagonistiche dovevano essere lesportivepresenti in quantità industriale ache dovevano e portare la loro esperienza e la loro visione futura. All’atto pratico, a parte il club scherma ...