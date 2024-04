Eva Henger rinnega il porno | Era sbagliato Ora sogno il Festival di Venezia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 C’è chi cerca di sfondare nel mondo del, come l’ex collegiale Maria Sofia Federico, e chi invece quel mondo vorrebbe dimenticarlo, come Evache ha cambiato vita e si è lanciata nel mondo della sceneggiatura. In un’intervista rilasciata a Gente l’ex attrice hard ha avuto modo di parlare della sua nuova esperienza da sceneggiatrice e di come ilha influito sulla sua vita. La nuova vita da sceneggiatrice L’attrice ungherese naturalizzata italiana ha detto che ha sempre avuto la passione per la scrittura, ma non ha mai avuto il coraggio di scrivere una sceneggiatura. Poi ne ha scritta una per il film “The contract”, un thriller internazionale, anche se l’ha inviata col nome della nonna. Il trailer sarà presentato aldi Cannes a maggio e dovrebbe passare ...

