Europee - Vannacci | Io tv con Ilaria Salis? Nessun problema a confrontarmi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Così il generale dopo le parole di Salvini: "Per ora non ho sentito nulla in proposito, le proposte me le facciano direttamente" Un confronto televisivo tra il generale Robertocome proposto dal vicepremier Matteo Salvini? "Per ora non ho sentito nulla a proposito, le proposte le facciano direttamente a me, non