Europee - Vannacci | Io tv con Ilaria Salis? Nessun problema a confrontarmi

Così il generale dopo le parole di Salvini: "Per ora non ho sentito nulla in proposito, le proposte me le facciano direttamente" Un confronto televisivo tra il generale Roberto Vannacci e Ilaria ... (sbircialanotizia)

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Salvini dice che vorrebbe un confronto televisivo tra me e Ilaria Salis? "Per ora non ho sentito nulla a proposito, le proposte le facciano direttamente a me, non so cosa ... (liberoquotidiano)