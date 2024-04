Europee - Arianna Meloni debutta a Viterbo in comizio elettorale Fdi

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 apr. (askanews) –, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, è arrivata alle Terme dei Papi diper partecipare all’evento ‘L’Italia cambia l’Europa’. Si tratta di un vero e proprio eventoin vista delle elezioni di giugno, il primo che vede impegnata direttamente la sorella della premier. Ad attenderla una sala piena di sostenitori, circa 300 persone, oltre a un consistente servizio di sicurezza. Ad organizzare l’appuntamento Mauro Rotelli, deputato della Tuscia di Fdi e presidente della commissione Ambiente della Camera. Al suo arrivonon ha lasciato dichiarazioni limitandosi ad augurare ‘buon lavoro’ ai giornalisti.è la città in cui Giorgia ...

