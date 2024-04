Europa - Italia | la disunione fa la debolezza

(Di venerdì 19 aprile 2024) Unire in, dividere in. Si potrebbe semplificare così l’osservazione dei fenomeni e delle discussioni sovrastanti che si manifestano in questi tempi, in questi giorni, con più evidenza che in passato. Da una parte due ex premier come Mario Draghi ed Enrico Letta, incaricati di offrire gli spunti per una nuova governance comunitaria, concordano nel chiedere l’accelerazione dei processi d’integrazione. Dall’altra, in casa nostra, si cerca di portare a termine la riforma che dovrebbe dare più potere alle piccole regioni (non tutte, molte sì) che riempiono il nostro spazio nazionale. Nel primo caso appare abbastanza evidente che la spinta al cambiamento provenga dalla preoccupazione di restare schiacciati dal protagonismo dei grandi attori della scena mondiale come Stati Uniti e Cina (e presto l’India) animati sempre più da uno spirito ...

Grandissima serata di calcio internazionale per l’Italia . Due squadre si sono qualificate alle semifinali di Europa League , una ha staccato il pass per le semifinali di Conference League e il Bel ... (oasport)

C’è un solo paese in Europa che sembra non aver ancora capito quanto l’Ucraina abbia bisogno di armi, munizioni e sistemi aerei di difesa per non soccombere ai bombardamenti quotidiani lanciati ... (linkiesta)

Due squadre in semifinale di Europa League, una in semifinale di Conference ed il primo posto nel ranking stagionale che significa 5 squadre... (calciomercato)

Chi va in Europa League e Conference in Serie A ora che avremo cinque squadre in Champions - La 7ª in Serie A va in Conference League ma se è proprio questa squadra a qualificarsi in Europa League, per effetto dell'esito della finale di Coppa Italia oppure dei piazzamenti in classifica, si ...fanpage

Patente estera ritirata senza aver commesso infrazioni: l’odissea di un automobilista francese nella burocrazia Italiana - Dal controllo a Novara all’invio di una nuova licenza di guida a Milano, il costoso iter kafkiano che potrebbe toccare a molti cittadini stranieri ...ilgiorno

Sei Italiane in Champions e dieci in Europa l'anno prossimo La spiegazione e tutte le combinazioni - CHAMPIONS LEAGUE - L'Italia ha piazzato la quinta squadra (al posto di quattro) nella prossima edizione della Champions League e ora punta alla sesta. Ecco come ...eurosport