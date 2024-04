Estrazione Superenalotto - Lotto e 10eLotto | la Lombardia passa all’incasso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Milano, 19 aprile 2024 – Continua la caccia al jackpot delche questa sera vale 9 milioni e 900mila euro. Ieri comunque centrati sei “5” del valore di 31.108 euro. Lacomunque ancora una volta: a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, sono stati vinti 18 mila euro con un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eha distribuito premi per 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro dall’inizio del 2024. Alla parte del leone è della Campania con un tris di vincite per quasi 100 mila euro. L’importo più alto è stato conquistato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, con quattro terni e una quaterna valsi 37.500 euro, stessa combinazione che ha permesso a un giocatore ...