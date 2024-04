Esperimenti medici sui bambini - orrore nella Sanità Molti di loro sono morti Usati di nascosto come cavie - lo sconvolgente scoop della Bbc

(Di venerdì 19 aprile 2024) E’ a dir poco spaventoso ciò che sta emergendo a seguito di un’inchiesta condotta dalla Tv inglese Bbc. I giornalisti che hanno investigato su questo caso raccapriccianteriusciti ad avere accesso a carte riservate, e hanno così scoperto un’incredibile serie di abusi, a partire dai test clinici ad alto rischio effettuati suimentre le famiglie erano ignare di tutto. I fatti risalgono agli anni Settanta e Ottanta e larilevanza sta avendo una vasta eco in tutto il Regno Unito. Questo deiè solo uno degli aspetti, anche se certamente il più, di un’inchiesta più vasta conosciutalo “scandalo del sangue infetto“. E che ha visto alcuniagire in modo sconsiderato e criminale, con condotte irresponsabili che hanno causato ...

Scandalo sangue infetto, bambini usati come cavie dai dottori: "Molti sono morti" - Nuove testimonianze shock raccolte dalla Bbc. In Inghilterra negli anni '70 e '80 numerosi medici hanno iniettato un farmaco, sapendo potesse essere contaminato dal sangue di donatori a rischio. La ma ...today

Morto in Francia primo uomo trapiantato 2 volte del viso - E' morto a 49 anni in Francia Jérôme Hamon, il primo uomo al mondo che, nel 2018, subì un secondo trapianto di viso. Il primo risaliva al 2010, in seguito ad una malattia genetica che gli aveva deform ...ansa

Fallout, tutti i Vault scoperti finora e la loro storia - Negli ultimi 27 la saga di Fallout ha presentato oltre 36 Vault, ciascuno caratterizzato da una storia unica: andiamo alla scoperta di tutte le strutture Vault Tec.multiplayer