Espanyol-FC Andorra domenica 21 aprile 2024 ore 14 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’ha 58 punti in classifica ed è in lotta per la promozione diretta, mentre l’FCdi punti ne ha 35 punti e sta cercando di evitare la retrocessione. Come sappiamo i catalani erano i grandi favoriti della vigilia ma hanno in parte deluso; possono però ancora salvare la stagione conquistando la promozione. Le InfoBetting: Scommesse Sportive e