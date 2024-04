ESerie A 2024 | l’Ac Monza Team Esports vince il campionato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024)di Lucio “HezerS” Vecchione trova la vittoria nellaA TIM, battendo in finale la Fiorentina. I Viola hanno raggiunto la finalissima superando Salernitana e Udinese, per poi eliminare la Juventus Dsyre, campione in carica. Ilha invece vinto sul Cagliari e poi sul Torino. I campioni si aggiungono all’Albo d’Oro che comprende Benevento ESport, Torinoe Juventus Dsyre. SportFace.