Errori e solitudine - così Pioli si è giocato il Milan

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 aprile 2024) La confusione che ha accompagnato la settimana del doppio derby d'Europa League contro la Roma è stata la fotografia sul finale della storia di Stefanocon il. Non solo l'eliminazione, mai in discussione lungo tutti i 180 minuti, ma anche il modo in cui è maturata con due match tatticamente dominati da Daniele De Rossi sono il capo d'accusa più difficile da allontanare per l'allenatore dello scudetto del 2022 e della semifinale Champions League dell'anno scorso. Tra San Siro e Olimpicoha dimostrato di essere in confusione e, forse per la prima volta, messo sotto pressione e all'ultima spiaggia non è stato capace di trovare una via d'uscita. La gara di ritorno contro la Roma è stato un cimitero di. Squadra che si è presentata senza il sacro fuoco di chi deve ribaltare una sconfitta, mangiata ...