Ergastolo per i due amanti che uccisero il marito di lei Il corpo di Carlo La Duca non è mai stato trovato

Alberto Scagni è stato condannato a 24 anni e 6 mesi dalla Corte d'Assise di appello di Genova per l'omicidio della sorella Alice , l'1 maggio 2022 (notizie.virgilio)

È cominciato mercoledì in corte d'assise d' appello a Roma il processo bis per l' Omicidio di Desirée Mariottini , la 16enne di Cisterna di Latina uccisa il 19 ottobre... (leggo)

Palermo: omicidio La Duca, Ergastolo agli 'amanti diabolici', madre vittima 'Dov'è il corpo' - Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - Ergastolo per gli 'amanti diabolici' di Cerda (Palermo), accusati di avere ucciso Carlo La Duca. Questo pomeriggio, dopo alcune ore di camera di consiglio, la corte ...affaritaliani

