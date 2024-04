Ergastolo alla coppia di amanti - uccisero il marito di lei

(Di venerdì 19 aprile 2024) La corte d'assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta, ha condannato all'Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, i duedi Cerda, in provincia di Palermo, accusati di aver ucciso ildella donna, Carlo La Duca, e di averne poi fatto sparire il cadavere che non è mai stato trovato. I due imputati erano presentilettura del verdetto.

