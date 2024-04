Ergastolo alla coppia di amanti di Cerda Palermo - per l’accusa uccisero il marito di lei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel marzo del 2022 erano stati arrestati condi aver attirato in trappola Carlo Domenico La Duca (nella foto), agricoltore, sparito il 31 gennaio 2019, per poi ucciderlo. Oggi la Corte d’assise di, presieduta da Sergio Gulotta, ha condannato all’Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, i duedi), accusati appunto di aver ammazzato ildi lei. Il cadavere non è mai stato trovato. I due imputati erano presentilettura del verdetto. La vittima era uscita da casa alle 8.07 per andare a Cinisi dove ad attenderlo c’era la nuova compagna. Dovevano trascorrere il fine settimana insieme. Prima di arrivare si era fermato nel terreno di Ferrara a Ciaculli. È qui, secondo la ricostruzione dei pm, che La Duca ...