Energia - Federconsumatori | Altro che mercato liber - si va verso il mercato del libero abuso

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 19 aprile 2024) Parole dure da parte dellache critica ildell’: “Nel settore del gas aumentano prezzi e speculazioni. Nuovo record raggiunto: +6.862 euro annui” «L’Antitrust ha definito ieri come un vero e proprio tsunami quello che sta avvenendo nell’ambito dell’, a danno degli utenti. Un uragano fatto di scorrettezze, abusi, violazioni e vere e proprie speculazioni, che hanno determinato oltre 1 miliardo di euro di danni causati a famiglie e imprese». La nota dellanon usa mezzi termini e critica aspramente l’andamento deldell’. «Come temevamo e come abbiamo denunciato in più occasioni, nel periodo più difficile per le famiglie, le aziende fornitrici hanno lucrato sui ...