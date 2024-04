Empoli-Napoli - i convocati di Calzona

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 aprile 2024)sarà l’anticipo di domani alle 18.00 della giornata numero 33 di Serie A. Il, alla luce del quinto posto acquisito dalle squadre italiane in Champions, deve almeno provare a vincere le ultime sei partite rimaste. Addirittura, se le cose in Europa dovessero mettersi ancora meglio per le italiane impegnate, potrebbe esserci poi in ballo anche la sesta piazza. Lo scatto d’orgoglio da parte dei calciatori di, insomma, è d’obbligo. L’, dal canto suo, vorrà fare di tutto per vincere la gara. Gli uomini di Nicola hanno solo un punto in più rispetto al Frosinone terz’ultimo. Sono quindi impelagati nella lotta per non retrocedere, ma annoverano anche il peggior attacco della Serie A. Francescoha diramato la lista dei 22per ...