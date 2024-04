Emma Villas - colpo finale Copelli | Umiltà e lavoro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tutto pronto per la. Il tempo di rifiatare un attimo, dopo il bel 3-1 a Porto Viro, e si inizia a preparare l’appuntamento conclusivo della stagione, quello che potrebbe riaprire le porte della Superlega. "Sono felicissimo. Devo ancora realizzare quello che è successo, è la mia terza. Adesso siamo in ballo e balliamo", ha detto Riccardo, uno dei grandi protagonisti della stagione biancoblù. Per il centrale è la terzaplayoff di A2, dopo quella con Piacenza (vinta nel 2019) e quella con Bergamo (persa lo scorso anno contro Vibo Valentia). "Ogni volta è un’emozione diversa. Un anno ero giovanissimo in mezzo a tutti quei campioni – ha raccontato – mentre l’anno scorso sapevamo che era difficile, ma era il coronamento di un percorso importante. Questa forse è inaspettata, ma con ...

