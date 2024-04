Emergenza lupo - le verità da saper - il convegno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Arezzo, 19 aprile 2024 – Il 26 aprile 2024, alle 20.45, presso il Teatro Comunale di Laterina – Via San Giuseppe, 23 Laterina , si svolgerà un importantedal titolo “, ledae”. Questo evento è organizzato dal Comitato “– Arezzo”, con il patrocinio del Comune di Laterina Pergine Valdarno – Assessorato all’Agricoltura, ed ospiterà relatori che rappresenteranno lo “stato dell’arte” della non-gestione dei lupi nel territorio italiano. La Toscana, regione ricca di biodiversità, ospita una popolazione di lupi che la colloca in cima alla classifica nazionale e, probabilmente, mondiale. Con una densità di lupi senza pari, rispetto alla dimensione della popolazione umana, la regione si trova al centro di una controversia ...

Arezzo, 7 marzo 2024 – Si chiama Matteo Contena, il ventottenne che ieri alle 17.30, preso dalla disperazione e dallo sconforto per l’ennesima predazione perpetrata dai lupi, ha avuto il coraggio di ... (lanazione)

Arezzo, 13 aprile 2024 – Il Comitato “Emergenza lupo – Arezzo” ha inviato una Lettera aperta alla Vice Presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi , per invitarla a partecipare al convegno ... (lanazione)

Lupi sempre più vicini alle case: sono già 15 i cani sbranati in Fvg - Sono una quindicina i cani predati dai lupi negli ultimi mesi nella Pedemontana pordenonese. Ianco, sbranato l'altra notte da una coppia di predatori in un cortile di Talmasson, ...ilgazzettino

"L'orso ha sbranato l'asino Olmo", preoccupazione nella cittadinanza. Le associazioni: "Il Comune si impegni sul tema dei grandi carnivori" - TRENTO. L'invito al Comune di Trento “ad impegnarsi in prima persona sul tema dei grandi carnivori”. E' quello che arriva da “Io Non Ho Paura del lupo Aps” l'associazione per il “Wwf Trentino Odv” dop ...ildolomiti

Asino sbranato dal lupo a Sopramonte, il Wwf chiede al Comune di mappare le zone "sensibili" - L’associazione spinge sulla prevenzione: «La presenza del plantigrado va trasformata da una presunta Emergenza continua ad una prassi consolidata» ...giornaletrentino