(Di venerdì 19 aprile 2024) Un rapporto dell'associazione Nonnafotografa la situazione dell'abitare in città, in particolare il mercato deglichedi esplodere con l'avvicinarsi del, rendendo impossibile vivere nella capitale per decine di migliaia di persone che oggi vi abitano, lavorano, studiano.

Emergenza abitativa e caro affitti: a Roma il Giubileo rischia di scatenare la tempesta perfetta - Un rapporto dell'associazione Nonna Roma fotografa la situazione dell'abitare in città, in particolare il mercato degli affitti che rischia di esplodere ...fanpage

Assistenti sociali, ‘Emergenza abitativa in Trentino porta disagio e debiti’ - Trento – “L’Emergenza abitativa in cui ci troviamo, che si manifesta non solo attraverso gli sfratti in aumento (che colpiscono maggiormente l’opinione pubblica), ma anche con un mercato immobiliare c ...lavocedelnordest.eu

Torino inaugura lo studentato da 580 monolocali - Si chiama Beyoo - Taurasia Living Torino, la nuova residenza universitaria in via Moretta di Patrizia SE. E’ dotata di palestra, aule studio, area cinema, giardino e sale da pranzo condivise. Canoni t ...ilsole24ore