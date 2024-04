Elodie prova ad abbracciare Guè Pequeno ma lui rifiuta | il significato divide il web

La fidanzata di Andrea Iannone non ha alcune timore a mostrare le sue curve: Elodie in bikini è davvero incantevole. La cantante, infatti, ha anticipato di tanto la prova costume mostrandosi in un ... (movietele)

Elodie e Andrea Iannone, amore al capolinea Le foto insieme smentiscono i rumors: baci e abbracci al Salone del Mobile a Milano - E questa sarebbe una coppia in crisi Decisamente no. A favore di paparazzo Elodie e Andrea Iannone si abbracciano, si baciano davanti a tutti. A una Milano affollata per il Salone del Mobile.ilmessaggero

Davide Flauto nelle radio con il remix di “Dove Finisce l’universo” - In tutti gli store digitali, la versione remix del brano “Dove finisce l’universo” di Davide Flauto, uscito nel giorno del compleanno di sua figlia Elodie, a cui il brano è dedicato.corrierenazionale

Elodie, ambasciatrice di Save the children contro la povertà educativa - “Save the children” annuncia Elodie come loro ambasciatrice nel progetto “Prendersi cura” che assicura un futuro ai bambini che vivono in contesti svantaggiati ...dilei