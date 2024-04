Elly Schlein ridotta a uno zerbino | la pietra tombale sulla leader dall' ex governatore Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo un surreale toto-candidati del centrosinistra, sulle regionali in Basilicata (urne aperte domenica 21 e lunedì 22 aprile) è calato un certo silenzio. Nel frattempo, però, nella vicina Puglia è scoppiato "l'inferno" tra inchieste, indagati eccellenti, arresti e dimissioni. Il campo largo è ufficialmente esploso, i rapporti tra gli (ex) alleati Pd e Movimento 5 Stelle sono ai minimi termini, proprio come all'indomani della fine del governo Draghi, e l'esplosione del campo largo potrebbe far sentire i suoi effetti elettorali anche a Potenza, Matera e dintorni. Marcello Pittella, exlucano del Pd oggi massimo esponente regionale di Azione, luogotenente acchiappa-voti per Carlo Calenda, non va per il sottile quando definisce la segretaria Pd"ormai lodi Giuseppe Conte e dei 5 stelle ...