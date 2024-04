Elena Russo morta a 21 anni mentre consegna pizze | auto pizzeria aveva gomme vecchie di 16 anni

Un incidente drammatico, una giovane vita spezzata di colpo in maniera orribile. Sul caso della morte di Elena Russo , 20enne morta sulla strada a Modena la sera del 30 gennaio 2022, è però ora ... (thesocialpost)

La morte di Alexei Navalny ha lasciato attonito il mondo intero. Le piste su quanto accaduto al dissidente russo , deceduto lo scorso venerdì nel carcere “Lupo polare” in Siberia, sono molteplici. I ... (ildifforme)

Oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante raduni in memoria di Alexei Navalny. Lo riferisce l’organizzazione per i diritti umani ... (secoloditalia)