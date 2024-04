Effetti devastanti C' è la fine di El Niño | come verrà sconvolto il clima globale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Elsta per finire. La Niña sta per arrivare. In poche parole:del forte riscaldamento delle acque superficiali di mezzo mondo, raffreddamento invece in arrivo. Ma cosa vuol dire tutto questo? A dare una risposta gli scienziati del Noaa, il National Oceanic and Atmospheric Administrazion, che hanno fornito alcuni dati del fenomeno e hanno spiegato cosa avnei prossimi anni. Ma partiamo dalle basi. El, è il nome dato dai pescatori di Ecuador e Perù al riscaldamento periodico delle acque che porta con sé una sparizione dei pesci e significa letteralmente “il bambino”, intesoBambino Gesù. Ben presto è stato studiato da meteorologi etologi che hanno capito si trattasse di un fenomenoe molto più complesso. Perché El ...