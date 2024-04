Editing genetico per armi biologiche Ecco l' ultimo jolly di Kim

Resuscitare le specie estinte, a che punto siamo - I progetti per riportare geneticamente in vita i mammut e altri animali scomparsi hanno una posta in gioco scientifica che va ben oltre l’immaginario del film Jurassic Park ...lescienze

Ricerca sulle malattie rare: all’Università la borsa finanziata da Telethon e Cariplo - Pisa, 11 aprile 2024 - La professoressa Michela Ori del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa ha vinto la terza edizione del bando Telethon-Cariplo aggiudicandosi un finanziamento di 80mila ...lanazione

La sfida tech della Franciacorta - Il Consorzio sta adottando una serie di innovazioni, dai droni all'Editing genetico, per dare un futuro al vino spumante bresciano ...wired