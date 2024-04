Ecco Ricor-Dare Rete d’aiuto per le demenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sono 9mila in provincia le persone affette da demenza e 6mila da malattia di Alzheimer, il numero di utenti che accedono ai servizi sociali e sanitari però è più basso a causa del ritardo diagnostico e del sommerso. Per questo nasceterritoriale integrata, finanziata dalla Fondazione Cariplo. Una sinergia che vede coinvolti Fondazione Mondino Irccs, Asp Pavia e Consorzio Domicare di Pavia. "è un progetto molto importante – ha detto Gianni Bonelli (nella foto), direttore generale del Mondino – con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone". Uno degli elementi chiave è fornire servizi differenti in base a target diversi, creando punti di interesse e informazione utili a familiari, caregiver e professionisti. Il modello è molto efficace e ha ...